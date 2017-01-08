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شرق الولايات المتحدة يخرج من عاصفة ثلجية عاتية ويستعد لمزيد من البرد
(رويترز) - بدأت المناطق الشرقية بالولايات المتحدة في الخروج يوم السبت من عاصفة عاتية أدت لسقوط ثلوج بشكل كثيف على البلاد ابتداء من ولاية جورجيا حتى ولاية ماساتشوستس وقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص وتسببت في وقوع مئات من حوادث السيارات وذلك حسبما قال مسؤولون أمريكيون في الوقت الذي حذروا فيه من تعرض البلاد لمزيد من الطقس البارد.
وتسببت العاصفة الثلجية أيضا في تأجيل وإلغاء رحلات طيران في شتى أنحاء الولايات المتحدة.
وقال أندرو أوريسون من مركز التنبؤات الجوية عبر الهاتف إن الثلوج بدأت تسقط بكثافة يوم الجمعة على مناطق بولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاينا وفرجينيا واستمرت حتى منتصف نهار السبت.
وأضاف إن جنوب شرق فرجينيا حول مدينة وليامسبرج وشمال نورث كارولاينا شهدتا أقوى تساقط للثلوج. وقال إن ارتفاع الثلوج بلغ أكثر من 15 سنتيمترا في شمال جورجيا.
وقال ناثان ديل حاكم ولاية جورجيا في بيان إنه تم الإبلاغ عن آلاف من حالات انقطاع الكهرباء كما طلب مسؤولو المدينة في منطقة أتلانتا من السكان تفقد المسنين الذين ربما يفتقدون الكهرباء.
وقال روي كوبر حاكم ولاية نورث كارولاينا على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولاية شهدت أكثر من 700 حادث ولكن دون سقوط قتلى بالاضافة إلى نحو 20 ألف حالة انقطاع للكهرباء. ودفعت العاصفة الثلجية كوبر إلى تأجيل حفل تنصيبه الذي كان مزمعا يوم السبت.
وقالت الشرطة في ولاية كونيتيكت على تويتر إن نحو 20 سيارة وشاحنة صهريج واحدة دُمرت في حادث تصادم جماعي في الجليد في ميدلتاون.
وقال أوريسون إن ثلوجا زاد ارتفاعها عن قدم سقطت على مناطق بنيو إنجلاند. وشهدت هذه المنطقة تساقطا كثيفا للثلوج الشهر الماضي.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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