فيينا (رويترز) - أصدرت النمسا أمرا للمزارعين بإبقاء جميع الدواجن في أماكن مغلقة اعتبارا من الأسبوع المقبل موسعة بذلك نطاق إجراءات ترمي لمحاربة إنفلونزا الطيور في الوقت الذي ينتشر فيه الفيروس في دول أوروبية مجاورة.

وكانت النمسا قد أمرت بالفعل مزارع بعينها قرب بحيرة كونستانس - التي تقع على حدود سويسرا وألمانيا والتي عثر فيها على طيور برية نافقة - بإبقاء الدواجن في أماكن مغلقة وتحسين إجراءات تعقيم الأدوات وتجنب استخدام برك المياه المفتوحة.

وقالت وزارة الصحة إن "مناطق الحماية" مثل تلك سيتم توسيعها لتغطي كافة أنحاء البلاد بعد تأكيد حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في مناطق إلى الشرق في سلوفاكيا وجمهورية التشيك قرب حدودهما مع النمسا.

واكتشفت عدة دول أوروبية وإسرائيل حالات إصابة بالسلالة إتش5إن8 من إنفلونزا الطيور في الشهرين الأخيرين وأمرت بعض الدول بإبقاء الدواجن في أماكن مغلقة لمنع انتشار المرض. ويمكن أن تؤدي هذه السلالة إلى نفوق الطيور لكن لم يتبين حتى الآن أنها تضر البشر.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)