(رويترز) - قالت السلطات الصحية في هونج كونج إن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما توفي نتيجة الإصابة بإنفلونزا الطيور يوم الجمعة وهي ثاني حالة وفاة بسبب بالفيروس هذا الشتاء.

وتوفي الرجل - الذي سافر إلى مدينة قوانغتشو بجنوب الصين في منتصف ديسمبر كانون الأول وخضع للعلاج في مستشفى بمدينة دونغقوان المجاورة في وقت سابق الأسبوع الجاري - بسبب الإصابة بالسلالة إتش7إن9 من الفيروس.

وأكدت هونج كونج ثلاث حالات إصابة بشرية بفيروس إتش7إن9 في ثلاثة أسابيع وذلك في ظل تنامي المخاوف من انتشار المرض في كوريا الجنوبية واليابان والصين.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)