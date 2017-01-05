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الصين تستثمر 360 مليار دولار في الطاقة المتجددة بين 2016 و2020
بكين (رويترز) - قالت الوكالة الوطنية للطاقة يوم الخميس إن الصين ستستثمر 2.5 تريليون يوان (360 مليار دولار) في توليد الطاقة المتجددة بين عامي 2016 و2020 فيما يسعى أكبر سوق للطاقة في العالم لتقليص توليد الكهرباء باستخدام الفحم.
وأضافت الوكالة في وثيقة تحدد فيها خطتها لتطوير قطاع الطاقة في البلاد خلال فترة خمسة أعوام أن هذا الاستثمار سيوفر أكثر من 13 مليون فرصة عمل في القطاع.
وكررت الوكالة هدفها وهو أن يعادل استهلاكها من الطاقة المتجددة بحلول 2020 استهلاك 580 مليون طن من الفحم وهو ما يمثل 15 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة.
وقالت الوكالة إن وسائل توليد الطاقة المتجددة الموجودة بالفعل بما في ذلك الرياح والمياه والطاقة الشمسية والنووية ستسهم بنحو نصف طاقة توليد الكهرباء بحلول عام 2020.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)
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