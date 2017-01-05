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الصين تستثمر 360 مليار دولار في توليد الطاقة المتجددة بين 2016 و2020
05
يناير
2017
05:22 AM
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بكين (رويترز) - قالت الوكالة الوطنية للطاقة يوم الخميس إن الصين ستستثمر 2.5 تريليون يوان (360 مليار دولار) في توليد الطاقة المتجددة بين عامي 2016 و2020.
وأضافت الوكالة في وثيقة تحدد فيها خطتها لتطوير قطاع الطاقة في البلاد خلال فترة خمسة أعوام أن هذا الاستثمار سيوفر أكثر من 13 مليون فرصة عمل في القطاع.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)
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