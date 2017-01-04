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اكتشاف أول إصابة بإنفلونزا الطيور في التشيك منذ نحو 10 أعوام
04
يناير
2017
12:22 PM
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براج (رويترز) - قالت متحدثة باسم وزارة الزراعة يوم الأربعاء إن حالة إصابة بإنفلونزا الطيور جرى اكتشافها في جمهورية التشيك دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت المتحدثة أن وزيرة الزراعة ماريان جوريكا ستعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 0845 بتوقيت جرينتش لتقديم مزيد من المعلومات.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الحالة المكتشفة من سلالة إتش5إن8 التي رصدت مؤخرا في ألمانيا وغيرها من دول أوروبا.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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