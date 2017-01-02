كويتا(باكستان) (رويترز) - قال مسؤولون باكستانيون إن باكستان بدأت حملة تطعيم خاصة لمدة خمسة أيام ضد مرض شلل الأطفال للذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في مدينة كويتا الواقعة في جنوب غرب البلاد يوم الاثنين بعد اكتشاف سلالة نادرة من الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي.

وقال مسؤولون محليون إنهم استعانوا برجال دين مسلمين للترويج لحملة التطعيم التي تشمل 400 ألف طفل بعد أن واجهت برامج مماثلة في الماضي مقاومة بل وأعمال عنف من قبل متطرفين.

وقال سيد فيصل أحمد منسق المركز المحلي لعمليات الطوارئ إن"رجال الدين يطلبون من الناس إعطاء أطفالهم اللقاح المضاد لشلل الأطفال خلال خطبهم في المساجد في المناطق الريفية في بلوخستان." وكويتا هي عاصمة إقليم بلوخستان.وتعد باكستان إحدى ثلاث دول فقط في العالم إلى جانب أفغانستان ونيجيريا يتفشى فيها فيروس شلل الأطفال الذي يمكن أن يؤدي إلى الشلل أو الموت.

وقال أحمد إن الحملة الجديدة تأتي بعد اكتشاف السلالة النادرة من النوع الثاني من شلل الأطفال في عينة من مياه الصرف الصحي أخذتها منظمة الصحة العالمية في نوفمبر تشرين الثاني. وأعلنت المنظمة هذه النتائج الأسبوع الماضي .

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بالنوع الثاني من فيروس شلل الأطفال بين البشر في كويتا ولكن تمت إضافته إلى اللقاح كإجراء وقائي. والنوع الأكثر شيوعا هو النوع الأول من الفيروس حيث لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي إنسان بالنوع الثاني من الفيروس منذ أكثر من عشر سنوات.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)