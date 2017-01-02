



أطلقت الفنانة الشابة ألماس أغنيتها الجديدة جريدة بلا خبر على قناتها الرسمية في يوتيوب، وشاركها الغناء الفنان خالد الحنين وحازت الأغنية على اعجاب الجمهور.



الأغنية من كلمات ضياء الميالي ومن ألحان خالد حنين وتوزيع حسام الدين ومكساج بشار البكر وتحت إدارة الأستاذ راشد السعيد.



والإنتاج لسفير الألحان الفنان فايز السعيد بالإشتراك مع راشد السعيد.

شاهدوا فيديو جريدة بلا خبر الآن على يوتيوب



يمكنك الاستماع الي الاغنيه هنا علي موالي

