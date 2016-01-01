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برجر كينج تعتزم الحد من تقديم دجاج يحتوي على مضادات حيوية
شيكاجو/لوس أنجليس (رويترز) - قالت شركة مطاعم الوجبات السريعة ريستورانت براندز انترناشونال المالكة لسلاسل برجر كينج وتيم هورتونز إنها تخطط للتحول إلى تقديم دجاج تتم تربيته بدون المضادات الحيوية التي تعتبر "مهمة للغاية" للطب البشري لتصبح أحدث شركة أغذية تنأى بنفسها عن العقاقير.
وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنها تستهدف إجراء التغيير في مطاعمها بالولايات المتحدة في العام المقبل وفي كندا عام 2018.
ويباع ما يصل إلى 70 في المئة من المضادات الحيوية- المهمة في محاربة العدوى البشرية وضمان سلامة إجراءات مثل الجراحات- للاستخدام في انتاج اللحوم والألبان.
ويزداد القلق بين العلماء وخبراء الصحة العامة والمستهلكين وآخرين من أن الإفراط في استخدام مثل تلك العقاقير يسهم في ارتفاع عدد حالات العدوى البشرية بالبكتيريا المقاومة للعقاقير التي تشكل خطرا على الحياة.
وقالت الشركة في بيانها "نعتقد أن تقليل استخدام المضادات الحيوية مهم للطب البشري للحفاظ على فاعلية المضادات الحيوية في كل من الطب البيطري والطب البشري."
كانت شركة ماكدونالدز قررت تقديم دجاج خال من المضادات الحيوية المهمة في الطب البشري بمطاعمها في الولايات المتحدة.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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