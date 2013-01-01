بكين (رويترز) - أعلنت مدينة صينية يوم الأحد أنها ستعلق تجارة الدواجن الحية بعد تسجيل حالات إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور في مناطق مجاورة.

وأوردت صحيفة الشعب اليومية الرسمية على موقعها الإلكتروني إن سوتشو ثاني أكبر مدينة في إقليم جيانغسو ستعلق التجارة بالدواجن الحية بدءا من منتصف ليل الأحد.

وتوفي شخصان جراء إصابتهما بفيروس اتش7 إن9 من أنفلونزا الطيور في الصين هذا الشتاء ليصبحا أول ضحيتين بين سبع إصابات.

وسجلت هونج كونج وماكاو في الأسبوع الماضي أول إصابات بشرية لديهما بأنفلونزا الطيور لهذا الموسم.

ولم تسجل إصابة بهذه السلالة من أنفلونزا الطيور في الصين لدى البشر أو الطيور حتى مارس آذار 2013.

وسجلت مدينة شنغهاي التي تبعد 100 كيلومتر جنوب شرقي سوتشو إصابة رجل بأنفلونزا الطيور بعد سفره من جيانغسو.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن السلطات في مدينة شيامن في إقليم فوجيان في الشرق علقت بيع الدواجن يوم الخميس في منطقة واحدة بعد إصابة رجل (44 عاما) بسلالة إتش7 إن9.

وذكرت منظمة الصحة العالمية إن سلالة إتش7 إن9 لا تنتقل بسهولة من شخص لآخر كما لم تسجل حالات متكررة جراء انتقالها من شخص لآخر.

وتوفي 36 شخصا في أحدث موجة انتشار لأنفلونزا الطيور في الصين منذ أواخر 2013 وحتى أوائل عام 2014 وتسببت بخسائر قدرت بأكثر من ستة مليارات دولار في القطاع الزراعي.

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)