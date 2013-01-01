-
رياضة
- شباب المقاولون أمام الزمالك والإسماعيلي مع الأهلي بدوري الجمهورية
- الإسماعيلي يواجه عرب الرمل في كأس مصر
- الإنتاج يواجه إف سي في كأس مصر على ستاد السلام
- نتائج اليوم العاشر لبطولة الكاراتيه لاختيار عناصر المنتخب
- عبدالعزيز لاعب الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام طولان
- الوديات سلاح السويس استعدادا لاستئناف المظاليم
- الشرطة يواجه المقاصة في كأس مصر
- المحلة يواجه المصري في كأس مصر
- إبراهيم حسن: أتمنى إحراز هاتريك بالكأس
- ذا سترونجست يهزم بوليفار في مباراة فاصلة على لقب الدوري البوليفي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مدينة سوتشو الصينية ستعلق بيع الدواجن الحية خوفا من أنفلونزا الطيور
بكين (رويترز) - أعلنت مدينة صينية يوم الأحد أنها ستعلق تجارة الدواجن الحية بعد تسجيل حالات إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور في مناطق مجاورة.
وأوردت صحيفة الشعب اليومية الرسمية على موقعها الإلكتروني إن سوتشو ثاني أكبر مدينة في إقليم جيانغسو ستعلق التجارة بالدواجن الحية بدءا من منتصف ليل الأحد.
وتوفي شخصان جراء إصابتهما بفيروس اتش7 إن9 من أنفلونزا الطيور في الصين هذا الشتاء ليصبحا أول ضحيتين بين سبع إصابات.
وسجلت هونج كونج وماكاو في الأسبوع الماضي أول إصابات بشرية لديهما بأنفلونزا الطيور لهذا الموسم.
ولم تسجل إصابة بهذه السلالة من أنفلونزا الطيور في الصين لدى البشر أو الطيور حتى مارس آذار 2013.
وسجلت مدينة شنغهاي التي تبعد 100 كيلومتر جنوب شرقي سوتشو إصابة رجل بأنفلونزا الطيور بعد سفره من جيانغسو.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن السلطات في مدينة شيامن في إقليم فوجيان في الشرق علقت بيع الدواجن يوم الخميس في منطقة واحدة بعد إصابة رجل (44 عاما) بسلالة إتش7 إن9.
وذكرت منظمة الصحة العالمية إن سلالة إتش7 إن9 لا تنتقل بسهولة من شخص لآخر كما لم تسجل حالات متكررة جراء انتقالها من شخص لآخر.
وتوفي 36 شخصا في أحدث موجة انتشار لأنفلونزا الطيور في الصين منذ أواخر 2013 وحتى أوائل عام 2014 وتسببت بخسائر قدرت بأكثر من ستة مليارات دولار في القطاع الزراعي.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
التعليقات
المزيد في علوم وتكنولوجيا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)