بكين (رويترز) - لقي شخصان حتفهما في إقليم أنهوي بالصين إثر إصابتهما بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش7إن9) وهما أول حالتي وفاة بين الحالات التي ظهرت هذا الشتاء في البلاد بينما أعلنت مكاو عن أول إصابة فيها بين البشر منذ عودة تلك المستعمرة البرتغالية السابقة إلى الصين في 1999.

وقالت هيئة الصحة في إقليم أنهوي في بيان بتاريخ 21 ديسمبر كانون الأول ونشر على موقع الهيئة على الإنترنت إن خمس إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش7إن9) سجلت منذ الثامن من ديسمبر كانون الأول الجاري من بينهم المتوفيان.

ولم يذكر البيان ما إذا كان المصابون الثلاثة الآخرون تعافوا من المرض أم لا.

وترفع حالات الإصابة التي سجلت في أنهوي العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (إتش7إن9) في الصين إلى تسع. ولم تسجل حالات إصابة بالفيروس بين البشر أو الطيور في البلاد قبل مارس آذار 2013.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذه السلالة لا تنتقل بسهولة بين البشر على ما يبدو.

(إعداد دينا عادل ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)