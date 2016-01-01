شنغهاي (رويترز) - ذكرت صحيفة شنغهاي ديلي يوم الجمعة أن كمية ضخمة من النفايات تتضمن إبرا طبية وزجاجات مكسورة طفت على سطح مياه جزيرة قريبة من شنغهاي بعد أن ألقت سفينتان ما يزيد على 100 طن من المخلفات في نهر يانغتسي.

وتكافح الصين للتخلص من المخلفات الناجمة عن التنمية الصناعية السريعة والتي أدت إلى تلوث الأنهار واحتجاب المدن تحت سحب الضباب الدخاني.

وتطفو المخلفات حول جزيرة تشونغ منيغ منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني وتجمعت بالقرب من خزان دونغ فينغ شيشا وهو واحد من أكبر أربعة مصادر للمياه في شنغهاي ويوفر مياه الشرب لنحو 700 ألف ساكن في الجزيرة حسبما ذكرت الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن سونغ جيان نائب المدير العام لهيئة مياه شنغهاي قوله إن النفايات تضمنت مخلفات طبية كالإبر والأنابيب البلاستيكية إضافة إلى عبوات معدنية وملابس و زجاجات مكسورة.

ونسبت الصحيفة إلى الهيئة قولها إن خزان المياه لم يتلوث وإن مياه الصنابير في الجزيرة آمنة وقابلة للشرب.

وستستغرق إزالة المخلفات أسبوعين.

وقال مكتب حماية البيئة في شنغهاي إنه تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بإلقائهم النفايات. وفتحت الشرطة في شنغهاي وجيانغسو تحقيقا مشتركا في الواقعة.

(إعداد محمد نبيل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)