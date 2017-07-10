مصادر: أدنوك تطرح مناقصة نادرة لاستيراد المكثفات إثر الأزمة مع قطر

سنغافورة (رويترز) - قال مصدران تجاريان مطلعان يوم الاثنين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) طرحت مناقصة نادرة لشراء المكثفات تسليم سبتمبر أيلول وذلك إثر الأزمة الدبلوماسية مع قطر والتي تمنع الشركة من استيراد المكثفات القطرية.

وتطلب أدنوك بين 500 و700 ألف برميل من المكثفات تسليم سبتمبر أيلول في الرويس بأبوظبي وذلك في مناقصة تغلق يوم 11 يوليو تموز مع استمرار سريان العروض حتى 20 يوليو تموز.

وأضاف المصدران أن الشركة أعدت قائمة قصيرة تضم مناشئ من بينها المكثفات الاسترالية والأمريكية ومكثفات تيمور الشرقية.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)