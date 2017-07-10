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الشركات المالية ترفع أسهم أوروبا عند الفتح
لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مدعومة بالبنوك وشركات المرافق مع استمرار عمليات الدمج والاستحواذ.
وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بالتوازي مع أسهم منطقة اليورو. واستفادت المؤشرات من مكاسب قوية لأسهم البنوك في حين تراجع قطاع الموارد الأساسية.
وخارج نطاق الأسهم القيادية الرئيسية جذب سهم كاريليون البريطانية لخدمات الإنشاءات انتباه المتعاملين إثر تحذير بشأن الأرباح وخروج الرئيس التنفيذي من الشركة لتهوي أسهمها نحو 40 بالمئة في تداولات كثيفة.
وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة مواصلا تفوقه على نظرائه بعد أن جاءت أرقام الصادرات والواردات أقوى من المتوقع وتعزز الفائض التجاري لأكبر اقتصاد أوروبي.
وكان سهم مجموعة أوركلا النرويجية من بين الأقوى أداء وصعد 2.4 بالمئة بعد أن أبرمت نورسك هيدرو اتفاقا قيمته 3.2 مليار دولار لشراء سابا لصناعة منتجات الألمنيوم عن طريق شراء 50 بالمئة من أوركلا.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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