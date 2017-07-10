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أسعار النفط ترتفع بعد خسائر ولكن السوق مازالت تتعرض لضغوط
سنغافورة (رويترز) - عوضت أسعار النفط بعض خسائرها يوم الاثنين بعد أن هبطت ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة ولكن الأسواق مازالت تتعرض لضغوط من تزايد عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة والإمدادات الكبيرة من أوبك.
وارتفعت أسعار التعاقدات الأجلة لخام القياس الدولي برنت 37 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 47.08 دولار عن آخر إغلاق لها.
وارتفعت أسعار تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 44.60 دولار للبرميل.
وقال تجار إن ارتفاع الأسعار عكس عمليات شراء انتهازية عقب الهبوط الكبير الذي شهدته الأسعار يوم الجمعة ولكنهم أضافوا أن الأوضاع العامة في السوق مازالت ضعيفة.
فأسعار برنت أقل 17 في المئة عن مستواها في بداية 2017 على الرغم من اتفاق تتزعمه منظمة أوبك لخفض الإنتاج ابتداء من يناير كانون الثاني.
وقال بنك (إيه.إن.زد) يوم الاثنين إن السوق "مازالت تركز على زيادة نشاط الحفر (في الولايات المتحدة) وزيادة الإنتاج".
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت الأسبوع الماضي سبع منصات حفر جديدة وذلك للأسبوع الرابع والعشرين خلال الخمسة والعشرين أسبوعا الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 763 منصة وهو أكبر عدد منذ أبريل نيسان 2015 .
وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط أكثر من عشرة في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.34 مليون برميل يوميا.
ويأتي ارتفاع الإنتاج الأمريكي في الوقت الذي مازالت فيه الإمدادات الواردة من أوبك كبيرة على الرغم من تعهد المنظمة بخفض الإنتاج ما بين يناير كانون الثاني من هذا العام ومارس آذار 2018 .
وصدرت أوبك 25.92 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران بزيادة 450 ألف برميل يوميا عن مايو أيار و1.9 مليون برميل يوميا عن العام السابق.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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