التضخم السنوي في مدن مصر يرتفع إلى 29.8% في يونيو

القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع إلى ‭‭‭‬‬29.8‭‭ ‬‬‬بالمئة في يونيو حزيران من 29.7 بالمئة في مايو أيار.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وعزا المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 0.8 بالمئة من 1.7 بالمئة في مايو وهو نفس مستوى أبريل نيسان الذي شهد تراجعا من اثنين بالمئة في مارس آذار.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي)