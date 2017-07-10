طوكيو (رويترز) - ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وصعد نيكي 0.71 في المئة إلى 20070.44 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 في المئة إلى 1617.38 نقطة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)