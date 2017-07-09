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وكالة تاس: قازاخستان تريد الخروج تدريجيا من اتفاقية أوبك لخفض الإنتاج
09
يوليو
2017
19:22 PM
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موسكو (رويترز) - قال وزير الطاقة في قازاخستان كانات بوزومباييف لوكالة تاس الروسية يوم الأحد إن بلاده ترغب في الخروج تدريجيا من اتفاقية خفض الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك ثم تزيد إنتاجها بعد ذلك في غضون شهر أو شهرين.
واتفقت أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا وقازاخستان على خفض إنتاج النفط من يناير كانون الثاني هذا العام إلى نهاية مارس آذار 2018 لتقليص المخزونات العالمية المتضخمة ودعم أسعار الخام الضعيفة.
وكان بوزومباييف يتحدث في اسطنبول قبيل مؤتمر للطاقة من المنتظر أن يبدأ أعماله يوم الاثنين.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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