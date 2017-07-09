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الاتحاد الأوروبي وكندا تتفقان على بدء تطبيق اتفاقية للتجارة الحرة
بروكسل (رويترز) - قال الاتحاد الأوروبي وكندا يوم السبت إنهما اتفقا على بدء تطبيق اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين في 21 سبتمبر أيلول.
وأيد الجانبان الاتفاقية المعروفة باسم الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بوصفها اتفاقية تاريخية للأسواق المفتوحة في مواجهة تيار حمائي ولكن خلافات في آخر دقيقة بشأن الجبن والمنتجات الصيدلانية عرقلت بدء سريانها.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوربية ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان "بعد الاجتماع في مجموعة العشرين بهامبورج والتأكيد على التزامنا المشترك بالنظام التجاري العالمي القائم على قواعد اتفقنا على تحديد 21 سبتمبر 2017 موعدا لبدء التطبيق المؤقت للاتفاقية ومن ثم السماح باتخاذ كل إجراءات التنفيذ اللازمة قبل ذلك الموعد".
وأضاف البيان المشترك "من خلال انفتاح كل منا على الآخر والعمل بشكل وثيق مع من يشاركوننا نفس القيم سنرسم ونعزز العولمة".
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل نهائي فور أن تصدق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبرلماناتها.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بعدم اقتناع بأن كندا ستفتح بشكل فعلي أسواقها أمام 17700 طن إضافي من الجبن من الاتحاد الأوروبي وتقدم ضمانات لبراءات الاختراع للأدوية الأوروبية.
ولم يتضح من البيان ما إذا كان قد تم حل الخلافات.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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