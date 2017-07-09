-
رياضة
- ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة أهلي طرابلس
- أيمن شوقي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة
- فيدرر يهزم زفيريف ويتأهل بسهولة لدور 16 في ويمبلدون
- عماد متعب لجماهير الأهلي: أنتم في القلب وعلى الرأس
- صحيفة إيطالية: تشيلسي يريد ضم مهاجم لاتسيو كيتا
- تفاصيل تعاقد لاعب التعدين مع الزمالك
- سيد عبدالحفيظ يكشف موقف الأهلي من رحيل علي معلول
- طاهر يجتمع بالبدري لتجديد عقده بعد الفوز على القطن الكاميروني
- عبدالحفيظ: سعيد بفوز الأهلي وأداء اللاعبين
- متعب يدرس الاعتزال بعد استقبال الجماهير بمباراة القطن
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ميركل تتوقع مناقشات صعبة بشأن الطاقة الإنتاجية الزائدة في سوق الصلب
هامبورج (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن من المهم التمسك بالمواعيد النهائية الجريئة لمعالجة قضية الطاقات الإنتاجية الزائدة في سوق الصلب العالمية وإلا فإن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى عمل منفرد من خلال فرض غرامات أو تعريفات جمركية.
وأضافت ميركل إن زعماء من مجموعة العشرين حددوا أغسطس آب موعدا نهائيا لقيام منتدى عالمي ترأسه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمع معلومات عن المشكلة مع تقديم تقرير شامل بشأن الحلول المحتملة بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع قمة لمجموعة العشرين على مدى يومين "أتعشم أن يتم استخدام هذا المنتدى المتعدد الأطراف لإثبات أن بإمكاننا حل واحدة من أكبر المشكلات الاستراتيجية التي نواجهها من خلال العمل المشترك". ولكنها أضافت أن من المرجح أن تظل المباحثات بشأن هذه القضية صعبة.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)