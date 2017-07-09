هامبورج (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن من المهم التمسك بالمواعيد النهائية الجريئة لمعالجة قضية الطاقات الإنتاجية الزائدة في سوق الصلب العالمية وإلا فإن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى عمل منفرد من خلال فرض غرامات أو تعريفات جمركية.

وأضافت ميركل إن زعماء من مجموعة العشرين حددوا أغسطس آب موعدا نهائيا لقيام منتدى عالمي ترأسه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمع معلومات عن المشكلة مع تقديم تقرير شامل بشأن الحلول المحتملة بحلول نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع قمة لمجموعة العشرين على مدى يومين "أتعشم أن يتم استخدام هذا المنتدى المتعدد الأطراف لإثبات أن بإمكاننا حل واحدة من أكبر المشكلات الاستراتيجية التي نواجهها من خلال العمل المشترك". ولكنها أضافت أن من المرجح أن تظل المباحثات بشأن هذه القضية صعبة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)