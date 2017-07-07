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وول ستريت تغلق مرتفعة بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا
07
يوليو
2017
23:22 PM
بواسطة
نيويورك (رويترز) - أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة يوم الجمعة وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل مكاسبه في ست جلسات بعد تقرير الوظائف الأمريكية الذي جعل المستثمرين أكثر ثقة في متانة الاقتصاد.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 93.07 نقطة أو ما يعادل 0.44 بالمئة إلى 21413.11 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.33 نقطة أو 0.64 بالمئة إلى 2425.08 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 63.62 نقطة أو 1.04 بالمئة إلى 6153.08 نقطة.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
بواسطة
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