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الاتحاد الأوروبي يقول سيرد على أمريكا إذا فرضت إجراءات عقابية على الصلب
هامبورج (رويترز) - قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الجمعة خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورج إن الاتحاد الأوروبي سيرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما عقابية على الصلب.
وقال يونكر للصحفيين "إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات الصلب الأوروبية فأوروبا مستعدة للرد على الفور وبما فيه الكفاية".
أضاف أن اتفاق التجارة الجديد بين الاتحاد الأوروبي واليابان، والذي جرى توقيعه يوم الخميس، يظهر أن الأوروبيين لا يضعون "جدر حماية".
وامتنع يونكر ومسؤولون في المفوضية عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن الكيفية التي سترد بها إذا فرضت واشنطن حصصا أو رسوما جديدة على الصلب، وهي إجراءات يقول زعماء في أوروبا إنها ستكون بلا مبرر وتمثل عقوبة لحلفاء الولايات المتحدة ردا على وفرة الإمدادات في أسواق الصلب العالمية التي جاء جزء كبير منها من الصين.
وقالت متحدثة باسم المفوضية "سنجري حوارا بدلا من ذلك بشأن الطاقة (الإنتاجية) الزائدة للصلب بدلا من إجراءات الحماية ضد واردات الصلب من أنحاء أخرى في العالم".
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
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