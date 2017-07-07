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الألومنيوم يهبط من أعلى مستوى في 5 أسابيع وسط وفرة الإمدادات
لندن (رويترز) - هبط الألومنيوم يوم الجمعة متأثرا بجني للأرباح وإشارات على أن وفرة الإمدادات ما زالت كبيرة على الرغم من المخاوف بشأن تقلص الطاقة الإنتاجية في الصين.
واتجه المستثمرون لجني الأرباح بعد أن سجل المعدن أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الخميس وقال محللون إن هناك وفرة في الإمدادات العالمية تبدد أثر المخاوف بشأن الصين التي أصدرت في وقت سابق من العام أوامر لمنتجي الصلب والألومنيوم في 28 مدينة بتقليص الإنتاج في الشتاء حيث تعزز بكين جهود مكافحة الضباب الناتج عن تصاعد الأدخنة.
وأغلقت عقود الألومنيوم القياسية تسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.7 بالمئة إلى 1930 دولارا للطن بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 30 مايو أيار أمس الخميس عند 1948 دولارا للطن.
وأغلق النحاس، الذي عادة ما يكون القوة الدافعة بين المعادن الأساسية، منخفضا 0.4 بالمئة إلى 5828 دولارا للطن بينما تراجع النيكل في العقود القياسية للتسليم بعد ثلاثة أشهر 1.7 بالمئة إلى 8920 دولارا للطن بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين في وقت سابق عند 8910 دولارات للطن.
ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع الزنك 0.3 بالمئة إلى 2793 دولارا للطن بينما زاد الرصاص 0.5 بالمئة إلى 2296 دولارا في حين انخفض القصدير 1.7 بالمئة إلى 19 ألفا و565 دولارا للطن.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
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