-
رياضة
- هاميلتون يحطم رقما قياسيا في تجارب جائزة النمسا الكبرى
- شيليتش يبلغ الدور الرابع في ويمبلدون دون خسارة أي مجموعة
- نادال يشق طريقه في ويمبلدون ويبلغ دور 16
- حكام مبارة الزمالك وأهلي طرابلس يتدربون في برج العرب
- إنذار على يد محضر لرئيس الأهلي بسبب «سيارتين»
- الأهلي يطلب ارتداء الشارات السوداء حدادا على أرواح شهداء رفح
- تأهل إيطاليا وإسبانيا لنصف نهائي مونديال السلة بالقاهرة
- الأهلي يطالب الكاف بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء رفح
- مهاجم ستوك سيتي ينتقل رسميا لصفوف بيرنلي الإنجليزي
- عفروتو يتعاقد مع الإنتاج الحربي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
أسهم أوروبا تتراجع بسبب عمليات بيع وتحقق مكاسب أسبوعية متواضعة
ميلانو (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية التعاملات يوم الجمعة لكنها حققت مكاسب أسبوعية محدودة في الوقت الذي تبحث فيه السوق عن أرضية بعد عمليات بيع أطلقتها توقعات بتشديد السياسة النقدية.
وهبط المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.2 في المئة لكنه ظل فوق أدنى مستوى في 11 أسبوعا الذي بلغه في الجلسة السابقة حين أظهرت وقائع اجتماع البنك المركزي الأوروبي أن صناع السياسات بمنطقة اليورو أبقوا الباب مفتوحا أمام إنهاء تعهد البنك بشراء السندات.
وأدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أنحاء أوروبا إلى تراجع مؤشرات المنطقة بأكثر من واحد بالمئة خلال جلسة الخميس وقاد الهبوط الأسهم التي تتأثر بأسعار الفائدة مثل أسهم شركات المرافق.
وخلال الجلسة سجل مؤشر قطاع النفط والغاز، الذي يتصدر قائمة القطاعات الأسوأ أداء هذا العام، انخفاضا حادا حيث هبط 1.3 في المئة.
وتصدر سهم كارفور قائمة الأسهم الخاسرة على المؤشر ستوكس بانخفاض بلغ خمسة بالمئة بعد أن طغت مخاوف بشأن هوامش الأرباح على نمو مبيعات ثاني أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم والذي جاء أقوى من التوقعات.
وزاد مؤشر قطاع المرافق الذي يتأثر بأسعار الفائدة 0.6 في المئة في الوقت الذي ساعد فيه الحديث في السوق عن الاهتمام باستحواذ محتمل على سنتريكا القطاع على التعافي بعد الخسائر التي تكبدها بسبب توقعات زيادة أسعار الفائدة في المنطقة.
وارتفعت أسهم شركات المرافق اينوجي وإي.أون وآر.دبليو.إي أيضا بدعم من تقييمات إيجابية صادرة عن شركات الوساطة.
وتراجعت أسهم قطاع البنوك، الذي عادة ما يستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، بعد أداء فاق أداء السوق في الآونة الأخيرة.
وفي أنحاء أوروبا أغلق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.19 بالمئة والمؤشر داكس الألماني 0.06 بالمئة بينما انخفض المؤشر كاك 14 الفرنسي 0.14 بالمئة.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)