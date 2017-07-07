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الدولار يرتفع بعد تقرير قوي حول الوظائف الأمريكية
نيويورك (رويترز) - ارتفع الدولار على جميع منصات التداول يوم الجمعة في تعاملات متقلبة بعد تقرير أظهر أن الاقتصاد الأمريكي خلق المزيد من فرص العمل وبأكثر من المتوقع في يونيو حزيران والشهر السابق مما يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على مسار رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة قفزت 222 ألف وظيفة الشهر الماضي متفوقة على توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة قدرها 179 ألف وظيفة. وجرى تعديل بيانات أبريل نيسان ومايو أيار لتظهر أن عدد الوظائف زاد بمقدار 47 ألف وظيفة فوق المستوى الذي جرى الإعلان عنه من قبل.
وكان الدولار تراجع في بادئ الأمر إلى 113.54 ين بعد صدور تقرير الوظائف من 113.74 ين قبل نشر البيانات مع تركيز المستثمرين في الأغلب على تداعيات التضخم على متوسط نمو الأرباح. وبلغ في أحدث تعاملات 113.88 ين بارتفاع نسبته 0.6 بالمئة.
في المقابل ارتفع اليورو إلى نحو 1.1430 دولار من 1.1411 دولار قبيل تقرير الوظائف وسجل في أحدث تعاملات 1.1395 دولار بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة. ودفع هذا مؤشر الدولار إلى الارتفاع 0.3 بالمئة إلى 96.042.
في الوقت ذاته هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1.2871 دولار وسجل في أحدث تعاملات له 1.2882 دولار بانخفاض 0.7 بالمئة.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
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