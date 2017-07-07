باريس (رويترز) - أظهرت بيانات جمركية يوم الجمعة أن إجمالي صادرات القمح اللين الفرنسي إلى خارج الاتحاد الأوروبي بلغ 459 ألفا و261 طنا في مايو أيار وذلك بانخفاض حاد عن أعلى مستوى للموسم المسجل الشهر السابق.

وشهدت فرنسا ارتفاعا في صادرات القمح في أبريل نيسان بدعم من جاذبية الأسعار لكن ارتفاع اليورو ساهم في تباطؤ الطلب الخارجي.

وبإضافة حجم صادرات مايو أيار فإن صادرات القمح اللين الفرنسي منذ بدء موسم 2016-2017 في أول يوليو تموز تبلغ 4.53 مليون طن بانخفاض 60 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2015-2016.

وكان الانخفاض الحاد في الصادرات الفرنسية متوقعا على نطاق واسع بعد أن سجلت فرنسا وهي أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي أسوأ حصاد في ثلاثة عقود.

وصدرت فرنسا 225 ألفا و455 طنا من الشعير إلى مشترين خارج الاتحاد الأوروبي في مايو أيار. وهيمن على حجم الصادرات الشهرية كمية بلغت 184 ألفا و597 طنا اتجهت إلى السعودية في استمرار للمبيعات المتجهة إلى المملكة.

لكن البيانات أظهرت أن مجموع صادرات الشعير إلى مشترين خارج الاتحاد الأوروبي في 2016-2017 انخفض 50 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ليبلغ 2.27 مليون طن.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)