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مسؤول: تركيا تضع يدها على نحو ألف شركة منذ محاولة الانقلاب
اسطنبول (رويترز) - قال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي يوم الجمعة إن السلطات في بلاده سيطرت أو عينت مدراء في 965 شركة يبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية نحو 21.9 مليار ليرة (ستة مليارات دولار) خلال اثني عشر شهرا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو تموز 2016.
وبموجب حالة الطوارئ المفروضة بعد الانقلاب، تسيطر السلطات التركية على الشركات المشتبه في أن لها صلات بأتباع فتح الله كولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تحمله أنقرة المسؤولية في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
وقال جانيكلي في بيان مكتوب إن الشركات البالغ عددها 965 الواقعة تحت السيطرة الإدارية للحكومة، والتي تعمل من 43 محافظة في أنحاء تركيا، يبلغ إجمالي أصولها نحو 41 مليار ليرة (11.3 مليار دولار) وتوظف 46 ألفا و357 شخصا.
وسيطرت تركيا على بنك وشركات صناعية وشركات إعلامية في إطار حملة على الشركات المتهمة بأن لها صلات مع كولن. وينفي كولن التورط في المحاولة الانقلابية.
(الدولار = 3.6340 ليرة تركية)
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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