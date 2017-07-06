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النفط يغلق مرتفعا لكن دون أعلى مستوياته للجلسة
نيويورك (رويترز) - ارتفعت أسعار عقود النفط يوم الخميس لكنها تراجعت من أعلى مستوياتها للجلسة على الرغم من انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية من النفط والبنزين.
ولم يحافظ النفط على مكاسبه لأكثر من أسبوعين منذ أن أصبح المستثمرون يشعرون بقلق متزايد بشأن وفرة المعروض على الرغم من تراجعات أكثر حدة في المخزونات في الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مشيرة إلى نشاط أكثر قوة لصناعة التكرير وانخفاض في الواردات. وذلك أكبر بكثير من توقعات المحللين الذي تكهنوا بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل ودفع إجمالي المخزونات للتراجع إلى 502.9 مليون برميل وهو الأدنى منذ يناير كانون الثاني.
وانخفضت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل متجاوزة بكثير متوسط التوقعات الذي أشار إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل. ومع هذا فإن مخزونات البنزين تبقى مرتفعة حوالي 6 بالمئة عن المتوسطات الموسمية وبالتالي فإن المستثمرين سيراقبون بيانات يوليو تموز ليروا ما إذا كان الطلب قويا بدرجة تكفي لتقليص المخزونات.
وتخلت أسعار النفط عن معظم مكاسبها في تعاملات بعد الظهر. وبعد أن سجلت مستوى مرتفعا عند 46.53 دولار للبرميل أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس جلسة التداول مرتفعة 25 سنتا إلى 45.38 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 20 سنتا فقط عند 47.99 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت أثناء الجلسة إلى 49.18 دولار.
وفي الأسبوعين الماضيين قللت بضعة بنوك للاستثمار توقعاتها لسعر النفط مع قيام بنك أوف أمريكا ميريل لينش بخفض متوسط توقعاته لسعر برنت إلى 50 دولارا للبرميل هذا العام و52 دولارا في 2018 من توقعاته السابقة البالغة 54 دولارا و56 دولارا.
وقال ساكسو بنك إن أسعار الخام قد ترتفع باتجاه 55 دولارا في الأشهر المقبلة لكنه توقع أن تنخفض الأسعار في نهاية العام وبدايات 2018 .
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
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