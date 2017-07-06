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وزير الخارجية: ألمانيا قلقة من احتمال بدء أمريكا حربا تجارية مع أوروبا
06
يوليو
2017
09:22 AM
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برلين (رويترز) - قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل يوم الخميس قبيل قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج إن بلاده قلقة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يبدأ حربا تجارية مع أوروبا.
وقال جابرييل لإذاعة دويتشلاند فونك "هناك أمور تبعث على القلق الكبير من أن الولايات المتحدة تبدأ حربا تجارية مع أوروبا" دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.
أضاف أن برلين ستواصل عبر الحوار السعي إلى وضع يكون بمقدور ألمانيا والولايات المتحدة فيه العمل سويا.
وأشار جابرييل الذي عاد لتوه من رحلة في منطقة الخليج استغرقت عدة أيام إلى أنه لا خطر حاليا بحدوث تصعيد عسكري في الأزمة القطرية وأن هناك تقدما في هذا الصدد.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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