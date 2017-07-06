طوكيو (رويترز) - انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وهبط نيكي 0.10 في المئة إلى 20061.68 نقطة كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 في المئة إلى 1618.03 نقطة.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)