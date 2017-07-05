الأسهم الأوروبية ترتفع في جلسة متقلبة لكن النفط يقيد المكاسب

ميلانو (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء محققة مكاسب في نهاية جلسة متقلبة مع صعود الأسهم الاستهلاكية بقيادة أديداس وسط أجواء تفاؤل قبل نتائجها المرتقبة.

وأدى هبوط جديد في أسعار النفط إلى الحد من المكاسب حيث أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 في المئة بينما استقر مؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو.

وصعد سهم سي.إتش.آر هانسن 6.3 بالمئة محققا أكبر مكاسب في المؤشر الأوروبي بعدما رفعت الشركة المنتجة للمكونات الغذائية توقعاتها لنمو الإيرادات.

وجاء سهم أديداس في المركز الثاني بصعوده 4.9 بالمئة مع توقعات متفائلة للمحللين قبيل إعلان النتائج المالية لمجموعة المنتجات الرياضية الشهر القادم.

وهبطت أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة منهية أطول فترة صعود في أكثر من خمس سنوات مع زيادة صادرات منظمة أوبك وصعود الدولار وهو ما ضغط على معنويات المستثمرين.

وأضر ذلك بأسهم شركات الطاقة ليتراجع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 1.4 بالمئة. ومؤشر الطاقة هو الأكبر هبوطا بين القطاعات الأوروبية منذ بداية العام.

وسجل سهم وورلدباي أكبر هبوط في أوروبا بتراجعه 8.8 بالمئة بعدما وافقت فانتيف الأمريكية للبطاقات الائتمانية على شراء شركة خدمات الدفع البريطانية مقابل 7.7 مليار جنيه استرليني.

وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.14 بالمئة ومؤشر داكس الألماني 0.13 بالمئة ومؤشر كاك الفرنسي 0.1 بالمئة بينما تراجع مؤشر إم.آي.بي للأسهم الإيطالية 0.44 بالمئة ومؤشر ايبكس الأسباني 0.41 بالمئة.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)