-
رياضة
- فينوس تواصل رفع الراية لكن تواجه صعوبات في ويمبلدون
- كفيتوفا البطلة مرتين تودع ويمبلدون على يد الامريكية برينجل
- حضور جماهيري ضعيف في مباراة مصر والأرجنتين بمونديال السلة
- عبد الحفيظ: «حجازي» يعاني من آلام العضلة «الضامة»
- أرسنال يضم الفرنسي لاكزيت مقابل 60 مليون يورو
- فرنسا تلحق بركب المتأهلين لربع نهائي مونديال السلة
- سيد عبد الحفيظ: «الدوار» وراء غياب غالي عن مران الأهلي
- «تيتيه» يقود هجوم طنطا أمام الداخلية
- «مرموش» يقود هجوم وادي دجلة أمام أسوان في ختام الدوري
- شيليتش ينجو من مأزق مبكر ليتأهل للدور الثالث في ويمبلدون
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الأسهم الأوروبية ترتفع في جلسة متقلبة لكن النفط يقيد المكاسب
ميلانو (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء محققة مكاسب في نهاية جلسة متقلبة مع صعود الأسهم الاستهلاكية بقيادة أديداس وسط أجواء تفاؤل قبل نتائجها المرتقبة.
وأدى هبوط جديد في أسعار النفط إلى الحد من المكاسب حيث أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 في المئة بينما استقر مؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو.
وصعد سهم سي.إتش.آر هانسن 6.3 بالمئة محققا أكبر مكاسب في المؤشر الأوروبي بعدما رفعت الشركة المنتجة للمكونات الغذائية توقعاتها لنمو الإيرادات.
وجاء سهم أديداس في المركز الثاني بصعوده 4.9 بالمئة مع توقعات متفائلة للمحللين قبيل إعلان النتائج المالية لمجموعة المنتجات الرياضية الشهر القادم.
وهبطت أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة منهية أطول فترة صعود في أكثر من خمس سنوات مع زيادة صادرات منظمة أوبك وصعود الدولار وهو ما ضغط على معنويات المستثمرين.
وأضر ذلك بأسهم شركات الطاقة ليتراجع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 1.4 بالمئة. ومؤشر الطاقة هو الأكبر هبوطا بين القطاعات الأوروبية منذ بداية العام.
وسجل سهم وورلدباي أكبر هبوط في أوروبا بتراجعه 8.8 بالمئة بعدما وافقت فانتيف الأمريكية للبطاقات الائتمانية على شراء شركة خدمات الدفع البريطانية مقابل 7.7 مليار جنيه استرليني.
وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.14 بالمئة ومؤشر داكس الألماني 0.13 بالمئة ومؤشر كاك الفرنسي 0.1 بالمئة بينما تراجع مؤشر إم.آي.بي للأسهم الإيطالية 0.44 بالمئة ومؤشر ايبكس الأسباني 0.41 بالمئة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)