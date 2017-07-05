باريس (رويترز) - قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الأربعاء إن فرنسا ستبيع حصصا تملكها في شركات قيمتها حوالي عشرة مليارات يورو (11.34 مليار دولار) لتمويل برنامج الابتكار.

وأضاف لومير قائلا في كلمة "هذه العشرة مليارات يورو ستأتي من بيع حصص تملكها الدولة في عدد معين من الشركات".

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)