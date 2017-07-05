لندن (رويترز) - صعد الدولار الأمريكي مقابل الين يوم الأربعاء لكنه واجه صعوبة في الارتفاع مقابل اليورو في الوقت الذي ينتظر فيه المساهمون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات عن الوظائف الأمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وزاد الدولار 0.3 في المئة ليجرى تداوله عند 113.59 ين وهو أعلى مستوى في شهرين تقريبا. ومقابل اليورو استقرت العملة الأمريكية بوجه عام عند 1.13530 دولار.

وهناك اتجاه لشراء الين في أوقات تشهد ضبابية متنامية في العالم بسبب توقعات بأن المستثمرين اليابانيين ربما يعيدون استثماراتهم الخارجية إلى البلاد على الرغم من قرب اليابان من كوريا الشمالية.

وأعلنت بيونجيانج يوم الأربعاء أنها أجرت اختبارا على صاروخ باليستي عابر للقارات طورته في الآونة الأخيرة يمكنه حمل رأس نووي كبير.

ومن بين العملات الأخرى، تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الأربعاء في الوقت الذي قلص فيه مستثمرون مراكزهم وسط دلائل متزايدة على أن الاقتصاد يواجه عوامل معاكسة.

واستقر الدولار الكندي أيضا، ليجرى تداوله عند 1.2944 دولار كندي للدولار الأمريكي بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في عشرة أشهر عند 1.2912 دولار كندى للدور الأمريكي يوم الثلاثاء.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)