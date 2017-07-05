زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو في مايو

بروكسل (رويترز) - قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الأربعاء إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو زادت بأكثر من المتوقع في مايو أيار بدعم من مبيعات أقوى للملابس والأحذية ووقود المركبات.

ومقارنة بالشهر السابق زادت مبيعات مايو أيار في 19 دولة بمنطقة اليورو 0.4 بالمئة وزادت 2.6 بالمئة على أساس سنوي.

ويفوق ذلك توقعات 27 من خبراء الاقتصاد استطلعت رويترز آرائهم بزيادة 0.3 بالمئة على أساس شهري في المتوسط و2.3 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت أقوي زيادة في المبيعات في لاتفيا وبلجيكا واستونيا بينما تراجع الإنفاق في فنلندا ومالطا.

وبعد زيادة قوية في مبيعات الغذاء والمشروبات والتبغ في أبريل نيسان انخفض إنفاق المستهلكين في منطقة اليورو على هذه الفئة في مايو أيار.

وعدل يوروستات بشكل طفيف صعوديا قراءة أبريل نيسان إلى 2.6 بالمئة من 2.5 بالمئة من قبل مما يبقي على التغيير الشهري بزيادة 0.1 بالمئة دون تغيير بذكر.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)