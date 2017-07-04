الكونجو تقول إنها في محادثات مع بنك روسي بشأن استثمارات بقيمة مليار دولار

كينشاسا (رويترز) - قال مسؤولون إن جمهورية الكونجو الديمقراطية تجري محادثات مع بنك (في.تي.بي) الروسي المملوك للدولة بشأن استثمارات محتملة تصل قيمتها إلى مليار دولار.

وتضرر أكبر منتج للنحاس في أفريقيا بشدة من ضعف أسعار السلع الأولية في السنوات القليلة الماضية. ولدى البلاد احتياطيات من العملة الاجنبية تكفيها لتغطية الواردات لحوالي ثلاثة أسابيع فقط وخسرت عملتها (الفرنك) نصف قيمتها على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.

وتناقش الحكومة مساعدة محتملة مع صندوق النقد الدولي لكن المانحين الغربيين يحجمون عن مساعدة حكومة الرئيس جوزيف كابيلا الذي رفض التنحي عندما انتهت فترة ولايته الدستورية في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء برونو تشيبالا في بيان إن ممثلين للبنك الروسي اجتمعوا معه ومع مسؤولين آخرين يوم الاثنين لمناقشة صندوق استثماري محتمل بقيمة مليار دولار لتمويل "مشاريع إستراتيجية".

وقال (في.تي.بي) في بيان إن الاجتماعات في الكونجو كانت مرتبطة بتقديم المشورة للبلد الأفريقي بشأن "صفقات ناجحة لزيادة رؤوس الأموال مستقبلا" وليست مرتبطة "بإقراض ثنائي".

وتحاول الكونجو تعزيز الروابط الدبلوماسية مع روسيا وسط توترات متزايدة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب فشلها في تنظيم انتخابات في موعدها وانتهاكات مزعومة لحقوق الانسان.

و(في.تي.بي) هو ثاني أكبر بنك في روسيا وأحد بضع مؤسسات مالية روسية فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها في 2014 بسبب دعم موسكو للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)