بيرول: التوازن سيعود الى سوق النفط في النصف الثاني من 2017

لندن (رويترز) - قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تعود سوق النفط العالمية إلى التوازن في النصف الثاني من 2017 لكن المزيد من الزيادات الانتاجية بين منتجين رئيسيين مثل نيجيريا وليبيا قد تعرقل هذه العملية.

وأضاف أن منتجين رئيسيين من بينهم ليبيا ونيجيريا زادوا الانتاج بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية.

وأبلغ بيرول رويترز على هامش منتدى لمعهد الطاقة في لندن "في الإطار الحالي نتوقع أن يعود التوازن إلى السوق في النصف الثاني من العام. لكن إذا زاد الانتاج في بعض المنتجين الرئيسيين فإن هذا قد يغير الصورة".

وقال "أيا كان ما تفعله أوبك فإنه إذا ارتفعت الأسعار فستكون هناك استجابة من منتجي النفط الصخري".

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)