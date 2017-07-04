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النفط يتعافى من خسائره الأولية وبرنت يستقر قرب 50 دولارا للبرميل
لندن (رويترز) - تعافت أسعار عقود النفط من خسائرها الأولية واتجهت للصعود أثناء التعاملات يوم الثلاثاء ليستقر خام القياس العالمي مزيج برنت قرب 50 دولارا للبرميل بفعل علامات أولية على أن زيادة مستمرة في انتاج الخام الأمريكي ربما أنها تتباطأ.
وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش صعدت عقود برنت لأقرب استحقاق 22 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 49.90 دولار للبرميل.
وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.49 بالمئة إلى 47.30 دولار للبرميل.
ويواصل برنت الصعود لتاسع جلسة على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يوليو تموز 2009 .
وكانت أسعار الخامين القياسيين قد انخفضت في وقت سابق من الجلسة مع اقبال متعاملين كثيرين على البيع لتسوية المراكز قبيل عطلة في الولايات المتحدة. وقال متعاملون إن برنت يواجه أيضا مقاومة فنية بينما يقترب من مستوى 50 دولارا.
(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
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