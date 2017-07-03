-
رياضة
- كفيتوفا الباسمة تبلغ الدور الثاني لبطولة ويمبلدون
- معسكر أوروبي للأسيوطي لمدة 10 أيام استعدادا للممتاز
- داوو يقود هجوم الطلائع أمام سموحة بالدوري
- مكي ودياوارا يقودان هجوم سموحة أمام الجيش
- «روراوة» يتفقد استعدادات ستاد الإسكندرية للبطولة العربية
- أسامة إبراهيم تحت منظار بتروجيت بأوامر من محمد يوسف
- حسام عاشور يقود تشكيل الجولة السادسة لدوري أبطال أفريقيا
- نجل شوبير يقود منتخب 99 أمام الأردن
- موراي يبدأ مشواره في ويمبلدون بالفوز على بوبليك
- 3 قرارات مهمة من مرتضى منصور لـ«إيناسيو» في الزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الاسترليني يتعثر بعد بيانات ضعيفة لقطاع التصنيع البريطاني
لندن (رويترز) - تراجع الجنيه الاسترليني عن مستوى 1.30 دولار أثناء التعاملات يوم الاثنين بعد بيانات أضعف من المتوقع لقطاع التصنيع البريطاني دفعت المستثمرين إلى إعادة التفكير في احتمالات أن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهرت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات أن نشاط المصانع في بريطانيا نما بخطى أبطأ من المتوقع في يونيو حزيران مع ارتفاع طلبيات التصدير بأضعف وتيرة في خمسة أشهر. وهبط المؤشر إلى 54.3 من 56.3 في مايو أيار وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وأقل من جميع التوقعات في استطلاع لرويترز.
وهبط الاسترليني أمام العملة الأمريكية إلى 1.2932 دولار منخفضا 0.7 بالمئة عن مستواه عند الفتح قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.2950 دولار بحلول الساعة 1640 بتوقيت جرينتش. لكن خسائر الاسترليني كانت محدودة أمام العملات الرئيسية الأخرى وخصوصا الين الياباني واليورو الأوروبي.
وكانت العملة البريطانية قد سجلت أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.3030 دولار يوم الجمعة بفعل توقعات بأن بنك انجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وسجل الاسترليني الأسبوع الماضي أفضل أداء أسبوعي مقابل الدولار في حوالي ثمانية أشهر مع صعوده 2.5 بالمئة تقريبا بعد أن قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى زيادة في الفائدة مع اقتراب الاقتصاد البريطاني من العمل بطاقته الكاملة.
وسجل الاسترليني أيضا في الربع الثاني من العام أفضل أداء فصلي في عامين مستفيدا من ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية بفعل بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال ومع تلاشي آمال المستثمرين بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب لدعم قطاع الأعمال والنمو.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)