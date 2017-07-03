(رويترز) - بدأت الأسهم الأمريكية معاملات الربع الثالث من العام على ارتفاع في جلسة مختصرة يوم الاثنين.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 76.79 نقطة بما يعادل 0.36 بالمئة ليصل إلى 21426.42 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.07 نقطة أو 0.45 بالمئة ليسجل 2434.48 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 33.93 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 6174.35 نقطة.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)