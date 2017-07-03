الخبر (السعودية) (رويترز) - قال مصدر في قطاع النفط لرويترز إن وورلي بارسونز الاسترالية فازت بعقد من شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية لتنفيذ أعمال الهندسة والتصميم الخاصة بخطوط الأنابيب والمنشآت البحرية لتوسعات حقل المرجان في المملكة.

وامتنعت وورلي بارسونز وأرامكو عن التعليق.

وبموجب العقد الجديد تقوم الشركة الاسترالية بأعمال التصميم والهندسة لمنشآت بحرية مثل المنصات وخطوط الأنابيب الإضافية لربط منشأة غاز جديدة في تناجيب على ساحل الخليج ومن تناجيب إلى منشأة سائل الغاز الطبيعي الموسعة في الخرسانية حسبما قال أحد المصادر.

وتقوم أرامكو السعودية بتوسعة حقل النفط لتغطية الطلب المتزايد على الغاز محليا.

وقالت أميك فوستر ويلر الشهر الماضي إنها فازت بعقد مدته خمس سنوات لتقديم خدمات دعم لوحدة إضافية لفصل النفط عن الغاز بطاقة 300 ألف برميل يوميا.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)