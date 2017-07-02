دبي (رويترز) - قال مسؤول بوزارة النفط الإيرانية إن إيران تعتزم توقيع عقد تطوير جديد لحقل بارس الجنوبي للغاز مع شركة توتال الفرنسية يوم الاثنين وذلك في أول استثمار مهم من شركة غربية بقطاع الطاقة منذ رفع العقوبات عن طهران.

وقال المسؤول "سيُوقع العقد الدولي لتطوير المرحلة الحادية عشرة (لحقل) بارس الجنوبي... يوم الاثنين الموافق الثالث من يوليو (تموز) في الساعة 14:30 في حفل في طهران يحضره وزير النفط الإيراني (بيحن) زنغنه ومسؤولون كبار من توتال الفرنسية وسي.ان.بي.سي.آي الصينية وبتروبارس الإيرانية".

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)