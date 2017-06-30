أسهم أوروبا تعاني من أكبر خسارة شهرية في عام بعد ربع متقلب

ميلانو (رويترز) - سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء شهري وأول خسارة فصلية في عام بعد تعاملات متقلبة يوم الجمعة مع تضرر المعنويات من إشارات على تشديد السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 بالمئة بينما هبط مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.9 بالمئة في حين نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة.

وانخفض المؤشر ستوكس 2.7 بالمئة في يونيو حزيران بعد مكاسب على مدار أربعة أشهر متتالية قادها انحسار المخاوف السياسية في منطقة اليورو وتحسن الآفاق الاقتصادية.

لكن التصريحات التي تصب في صالح تشديد السياسة النقدية من جانب مصرفيين بالبنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي عززت عائد السندات واليورو، أدت إلى موجة بيع وسط ضغوط على أسهم الشركات التي تستفيد من الفائدة المنخفضة والشركات المصدرة على وجه الخصوص.

وقاد ذلك الأسهم الأوروبية إلى تسجيل خسارة فصلية محدودة بلغت 0.5 بالمئة على الرغم من نتائج انتخابات فرنسا الإيجابية للسوق في مايو أيار، والتي أدت إلى موجة شراء.

وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضا 0.65 بالمئة بينما نزل المؤشر داكس الألماني 0.73 بالمئة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)