(رويترز) - خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة الزيادة هذا الربع بسبب هبوط أسعار الخام على الرغم من الجهود التي تقودها أوبك لخفص الإنتاج والقضاء على تخمة المعروض المستمرة منذ سنوات.

بيد أن المحللين أشاروا هذا الأسبوع إلى أن انخفاض عدد المنصات من المرجح أن يكون توقفا وجيزا لتعافي أنشطة الحفر المتوقع أن يستمر حتى عام 2019 على الأقل.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن الشركات خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع منصتين في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو حزيران ليصل العدد الإجمالي إلى 756 منصة، وهو ما يزال أكثر من مثلي العدد الذي كان يعمل في الأسبوع المقابل قبل عام والبالغ 341 منصة.

ويأتي التراجع بعد موجة نمو قياسية استمرت على مدار 23 أسبوعا على التوالي بحسب بيانات بيكر هيوز التي تعود إلى عام 1987. وزادت الشركات عدد الحفارات في 52 أسبوعا من الأسابيع السبعة والخمسين الماضية منذ بداية يونيو حزيران 2016.

بيد أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام.

وفي الربع الثاني زادت الشركات عدد الحفارات بواقع 94 منصة مقارنة مع 137 منصة في الربع الأول.

وفي النصف الأول من العام، أو منذ أن بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقييد الإنتاج، زادت شركات الحفر الأمريكية عدد المنصات بمقدار 231 منصة ارتفاعا من 195 منصة في النصف الثاني من عام 2016 الذي خفضت الشركات خلال النصف الأول منه عدد المنصات بمقدار 206 منصات.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند نحو 46 دولارا للبرميل اليوم بما يضع عقود أقرب استحقاق على مسار الارتفاع للأسبوع الأول في ستة.

وبعد أن اتفقت أوبك ومنتجون من خارجها في ديسمبر كانون الأول على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران 2017 وافقت المنظمة والمنتجون المستقلون في 25 مايو أيار على تمديد الاتفاق تسعة أشهر إضافية حتى نهاية مارس آذار 2018.

ويقول محللون إن خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك يخيب آماله ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي وغيره من الخام من منتجين آخرين يأملون في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر القادمة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)