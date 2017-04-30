تونس (رويترز) - قال متحدث حكومي لرويترز إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قرر يوم الاحد إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي بعد تصريحات مثيرة للجدل عن خطط لخفض قيمة الدينار.

وأسند الشاهد حقيبة المالية بالإنابة لوزير الاستثمار فاضل عبد الكافي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء مفدي المسدي لرويترز إن الشاهد أقال أيضا وزير التربية ناجي جلول ولم يعط أي تفاصيل عن أسباب الاستقالة.

تأتي إقالة الزريبي بعد أسبوع من تصريحات قالت فيها إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق مما سيخفض قيمة الدينار الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.

وأثارت تصريحات الزريبي جدلا وانتقادات واسعة في تونس. وتدخل البنك المركزي وضخ 100 مليون دولار لمواجهة الهبوط الحاد للدينار. ورفع أيضا نسبة الفائدة الرئيسية من 4.25 بالمئة إلى 4.75 بالمئة هذا الأسبوع.

ونفى البنك المركزي أي خطط لخفض قيمة الدينار.

وعين الشاهد سليم خلبوس وهو وزير التعليم العالي وزيرا للتربية أيضا بالإنابة محل ناجي جلول المُقال.

وكانت نقابات التعليم شنت إضرابات متتالية هذا العام للمطالبة بإقالة جلول وزير التعليم وقالت إن التواصل معه أصبح مستحيلا.

(تغطية صحفية طارق عمارة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)