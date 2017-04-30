أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان في عقود مايو عند 385 دولارا

دبي (رويترز) - قالت أرامكو السعودية في بيان يوم الأحد إنها حددت سعر البروبان في عقود مايو أيار عند 385 دولارا للطن انخفاضا من 430 دولارا في أبريل نيسان.

يوفر سعر البروبان المستوى المرجعي الذي تُسعر على أساسه مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.

وفيما يلي جدول بأسعار عقود أرامكو السعودية للبروبان والبوتان بالدولار الأمريكي للطن:

المنتج مايو ابريل التغير

البروبان 385 430 -45

البوتان 390 490 -100

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)