الفالح: هناك توافق مع آسيا بشأن أسواق النفط

دبي (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن هناك توافقا مع دول آسيا الوسطى بشأن أسواق النفط ومستويات الإنتاج.

كان الفالح يتحدث خلال جولة لدول آسيا الوسطى وقال في تدوينة على موقع تويتر إن هناك اتفاقا أيضا مع المنطقة على ضرورة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)