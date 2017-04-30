-
رياضة
- حلب تشهد أول ديربي لكرة القدم منذ 5 سنوات
- الأهلي يواجه اليوم الإنتاج الحربي في معركة الحفاظ على الصدارة
- بالصور.. فقرة راقصة تشعل غضب أعضاء نادي سموحة بسبب عيد ميلاد
- كلاسيكو ناري بين «أرسنال النني» وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
- باوك «عمرو وردة» يواجه كيرا كيرا في الدوري اليوناني
- انطلاق 9 مباريات اليوم بدوري القسم الثاني بمجموعة بحري
- «روما صلاح» في مواجهة قوية أمام لاتسيو بـ «ديربي» الدوري الإيطالي
- «القاهرة 2003» يغادر اليوم إلى اليابان للمشاركة بالدورة الدولية
- «منتخب 99» يخوض وديته الثانية اليوم أمام الإمارات
- أهلي جدة «عبد الشافي» يلاقي الرائد في الدوري السعودي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ماي تحدد خططا لحماية المعاشات خلال عمليات الاستحواذ على شركات
لندن (رويترز) - تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحماية الموظفين في مواجهة الممارسات التي لا تتسم بالمسؤولية بشأن المعاشات ووعدت بتطبيق قواعد جديدة بشأن كيفية التعامل مع هذه البرامج خلال عمليات الاستحواذ على شركات.
وسيعطي حزب المحافظين بزعامة ماي الجهات التنظيمية سلطة دراسة مقترحات الاستحواذ التي تُعرض الملاءة المالية لبرنامج معاش أي شركة للخطر كما أن الجهات التنظيمية قد تخول سلطة وقف عملية الاستحواذ إذا لم ترض عن الترتيبات الخاصة بذلك.
وحددت ماي هذه السياسة قبل الانتخابات التي تجري في الثامن من يونيو حزيران. وحتى الآن تركزت دعايتها لجذب الناخبين على الوثوق فيها بشأن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي مع عدم إعلان الأحزاب بعد خططا تفصيلية بشأن سياساتها.
وقالت ماي في بيان "اليوم أحدد خططنا ،إذا انتُخبت ،لضمان حماية معاشات العاملين العاديين ضد تصرفات رؤساء الشركات معدومي الضمير.
"حماية المعاشات لضمان العيش بكرامة خلال التقاعد يتعلق بأمن أسرنا".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)