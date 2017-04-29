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اليورو يرتفع بفعل بيانات التضخم الأوروبية والدولار يقفز أمام الين
نيويورك (رويترز) - ارتفع اليورو أمام الدولار يوم الجمعة بعد بيانات قوية للتضخم في منطقة اليورو بينما زادت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بعد بيانات للأجور في الولايات المتحدة أظهرت استمرار احتمال رفع الفائدة مرتين هذا العام.
وحددت التقديرات الرسمية الأولية التضخم في منطقة اليورو عند 1.9 بالمئة في الربع الأول وهو مستوى يقترب من تجاوز ما يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والذي يقل عن اثنين بالمئة بقليل.
وساعد ذلك اليورو على الارتفاع إلى 1.0947 دولار بما يقل قليلا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر سجلته العملة الأوروبية الموحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما بلغت 1.0950 دولار.
وارتفع الدولار 0.4 بالمئة أمام الين إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 111.71 ين والذي لامسه في 26 أبريل نيسان بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية تسارع نمو الأجور والرواتب في القطاع الخاص 0.9 بالمئة في الربع الأول.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية قليلا إلى 99.015 .
واتجه اليورو صوب تحقيق مكاسب شهرية قدرها 2.3 بالمئة في ثاني ارتفاع شهري على التوالي أمام الدولار بينما اتجه الدولار لاختتام الشهر دون تغير يذكر مقابل الين. ويتجه مؤشر الدولار صوب الهبوط 1.3 بالمئة ليسجل ثاني هبوط شهري على التوالي.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
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