من جيسيكا تونكيل

(رويترز) - قالت تومسون رويترز يوم الجمعة إنها حققت إيرادات وأرباحا أعلى من التوقعات في الربع الأول من العام وأعادت تأكيد توقعاتها للعام بأكمله مع تسجيل تحسن في نتائج جميع أنشطتها.

وفاقت مبيعات وحدة المالية والمخاطر، والتي شكلت أكثر من نصف إيرادات الشركة، الإلغاءات في مؤشر مهم على النمو في المستقبل بقيادة المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وقال جيم سميث الرئيس التنفيذي لتومسون رويترز في مقابلة مع رويترز يوم الجمعة "إذا نظرتم إلى ما يجري في الأسواق المالية بشكل عام، هناك انعكاس لمزيد من التفاؤل مقارنة مع الوضع في هذا الوقت من العام الماضي.

"بينما ما زال الأمر مختلط على البعض بشأن التفاصيل الدقيقة لما سيحدث، أعتقد أن كون الفرصة للتغيير قد تخلق ظروفا مواتية أمر يشجع الناس."

وقال سميث إن نتائج شركة الأخبار والمعلومات فاقت توقعات وول ستريت نتيجة لخطة مدتها عدة سنوات لتبسيط نشاطها والتركيز بشكل مبدئي على النمو العضوي.

وقال سميث "استنادا إلى ما نراه في الربع الأول، لا نرى أي سبب لعدم استمرار هذه الاتجاهات طوال العام".

وتومسون رويترز هي الشركة الأم لوكالة رويترز للأنباء وتنافسها في شريحة العملاء الماليين بلومبرج ووحدة داو جونز التابعة لمجموعة نيوز كورب. وتركز الشركة على أربع فئات أساسية هي إدارة المخاطر وحلول الضرائب العالمية وحلول البيانات الإلكترونية والحلول القانونية.

وارتفعت أسهم تومسون رويترز 3.5 بالمئة في التعاملات بنيويورك وبنسبة مماثلة في بورصة تورنتو.

وبلغ صافي أرباح تومسون رويترز في الربع الأول 314 مليون دولار في الربع الأول بما يعادل 41 سنتا للسهم مقارنة مع 272 مليون دولار أو 34 سنتا للسهم قبل عام.

وبتعديلها في ضوء البنود الاستثنائية تبلغ الأرباح 63 سنتا للسهم. وتوقع المحللون في المتوسط 53 سنتا للسهم وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وزادت الإيرادات واحدا بالمئة مع وضع تغيرات العملة في الاعتبار إلى 2.82 مليار دولار عنها قبل عام متجاوزة التقديرات أيضا.

وأعادت الشركة تأكيد توقعها نمو مبيعات العام بمعدل في أوائل خانة الآحاد.

وشهد أكبر قطاعات الشركة، وحدة المالية والمخاطر، الذي يزود شركات الخدمات المالية بالأخبار والتحليلات، إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار بارتفاع 1.0 في المئة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)