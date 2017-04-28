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نمو أرباح إكسون موبيل لأكثر من مثليها
28
ابريل
2017
15:22 PM
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هيوستن (رويترز) - قالت إكسون موبيل أكبر شركة نفط مدرجة في العالم يوم الجمعة إن أرباحها الفصلية زادت إلى أكثر من مثليها بفضل ارتفاع أسعار الخام وخفض التكاليف.
وحققت الشركة ربحا صافيا بلغ 4.01 مليار دولار بما يعادل 95 سنتا للسهم مقارنة مع 1.81 مليار دولار أو 43 سنتا للسهم قبل عام.
وانخفض الإنتاج أربعة بالمئة إلى 4.2 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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